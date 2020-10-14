الجيش المصري يبدأ مراحل جديدة من مناورة "ردع-2020" (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة المصرية بدأ مراحل مناورات "ردع - 2020" التى تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية المصرية بمشاركة أفرع القوات المسلحة المصرية.

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ووفقا لبيان القوات المسلحة الصرية، تستمر المناورة لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية، بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

وتشمل المناورات التدرب على التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وذلك باستخدام مقلدات الاشتباك "المايلز".

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية