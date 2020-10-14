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لبنان.. مقتل فلسطيني باشتباك في عين الحلوة

أخبار العالم العربي

لبنان.. مقتل فلسطيني باشتباك في عين الحلوة
Reuters reuters
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أدى اشتباك فردي بالأسلحة بين فلسطينيين في مخيم عين الحلوة في لبنان، إلى مقتل أحدهما.

 

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حيث تطور إشكال فردي ليلا بين فلسطينيين داخل مخيم عين الحلوة، إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحدهم إصابة خطيرة ووفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وتوقف إطلاق النار قبالة منتصف الليل، بعد اتصالات عاجلة بين قيادات قوات الأمن الوطني والقيادة السياسية الفلسطينية العليا، لمعالجة الإشكال وتداعياته، على أن يتم تسليم مطلقي النار إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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