أول تعليق للفنانة سميرة عبد العزيز بعد تعيينها بمجلس الشيوخ المصري

أعربت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز عن سعادتها باختيارها ضمن قائمة الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار جمهوري.

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ووجهت عبد العزيز رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلة: "شكرا على اختيارك لناس منتقاة وبتقدم فن جيد".

وأضافت لصحيفة "المصري اليوم" المحلية اليوم الأربعاء: "فرحت جدا لما بلغوني إن الرئيس السيسي رشحني في القائمة، واندهشت رغم إني ليس لي أي علاقات سياسية وفرحت لقيت معايا هدى عبدالناصر وده أسعدني جدًا إن فكروا فيها، وقلت ده شيء رائع يخلو من أي ضغائن أو محسوبيات وأنهم يختاروني ومليش علاقة بحد".

وتابعت: "كلمني حد الساعة واحدة ظهرا، قال إن الرئيس رشحك عضو مجلس الشيوخ، بقوله أنا مبفهمش في الحاجات دي قالي تشرفينا الساعة 5 مساء اليوم، وقلت له أنا في اسكندرية بعرض أمسية ثقافية، وقالي هننتظرك وبالفعل روحت في مكان اسمه جميل (ائتلاف دعم مصر)، في منطقة التجمع الخامس، وشرحوا ليا كل اللي طالبينه من أوراق وذمة مالية وبالفعل بإذن الله بكرة هبدأ أعمل الاجراءات وأجهز الأوراق".

وأضافت أنها اندهشت في بادئ الأمر وسرحت بفكرها قليلا بعدما أبدت موافقتها مرددة بداخلها "ياربي أنا ماشية على خطى أمينة رزق"، لافتة: "لأن من سنتين كان هناك دعوة لي من مجموعة الفن خاصة بجهة أمريكية أعطوني جائزة أوسكار أمينة رزق، وكمان هي اتعينت في مجلس الشيوخ، عشان كده قلت أنا ماشية على خطاها".

واعتبرت أن اختيار السيسي لها بارقة أمل ظهرت لها من خلال قائمة الأشخاص، خاصة أنه دائما ما كان يؤكد ويطالب بإصلاح الفن والعمل على تقديم الجيد.

المصدر: المصري اليوم