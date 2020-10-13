"جزار الجيزة".. خياطة ساعدت في استدراج السيدات مقابل 3 آلاف جنيه

أمرت نيابة أوسيم في مصر بسرعة ضبط وإحضار سيدة تدعى "أم أ." تعمل خياطة، لاتهامها باستدراج السيدات للمتهم في قضية الابتزاز الجنسي بالجيزة مقابل مبلغ مادي.

كما أمرت بإرسال المقاطع الجنسية المحرزة لـ"جزار الجيزة" إلى لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لبيان مدى صحتها ولمواجهة المتهم بما تضمنته تلك الفيديوهات.

وكشف مصدر مطلع على تحقيقات النيابة عن تفاصيل جديدة حول قضية تداول مقاطع فيديوهات مخلة بالآداب انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمعروفه بقضية الابتزاز الجنسي بالجيزة.

وقال المصدر إن هذه الواقعة بدأت منذ 3 سنوات عندما تعرف الجزار على سيدة تعمل خياطة 33 عاما، وشهرتها " أم أ."، في منطقة بشتيل بمحل تصميم أزياء حريمي، وربطتهما علاقة وطيدة.

وأضاف المصدر أن المتهم طلب من الخياطة الانتقام من أحد الأشخاص في منطقة البراجيل باستدراج زوجته إليه ليمارس معها علاقة جنسية وتصويرها، فوافقت المتهمة الوسيطة.

وبعد لقائه بالضحية الأولى أقام علاقة معها ثم ابتزها للحصول على مبلغ من المال، ثم اتفق مع الخياطة على تصوير السيدات داخل محل تصميم الأزياء واستقطابهن.

كما اتفق المتهم الرئيسي مع متهمة ثانية على مساعدته في تصوير السيدات أثناء تغير ملابسهن وإجبارهن على الخضوع له والاستجابة لمطالبه وابتزازهن لممارسة الرذيلة معه وجلب أموالهن، ووعدها بإعطائها 3 آلاف جنيه مقابل كل فيديو أو سيدة تحضرها.

وأشار المصدر إلى أن أول من اكتشف واقعة الابتزاز الجنسي هو زوج إحدى السيدات عندما اتصل بها المتهم أثناء تواجده معها، فطلب الرجل من زوجته استدراجه في الحديث والموافقة على اللقاء، وعندما وصلت الزوجة إلى مسكن المتهم حضر زوجها واعتدى عليه بالضرب واتصل بالشرطة للقبض عليه.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية