"جزار الجيزة".. خياطة ساعدت في استدراج السيدات مقابل 3 آلاف جنيه
أمرت نيابة أوسيم في مصر بسرعة ضبط وإحضار سيدة تدعى "أم أ." تعمل خياطة، لاتهامها باستدراج السيدات للمتهم في قضية الابتزاز الجنسي بالجيزة مقابل مبلغ مادي.
كما أمرت بإرسال المقاطع الجنسية المحرزة لـ"جزار الجيزة" إلى لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لبيان مدى صحتها ولمواجهة المتهم بما تضمنته تلك الفيديوهات.
وكشف مصدر مطلع على تحقيقات النيابة عن تفاصيل جديدة حول قضية تداول مقاطع فيديوهات مخلة بالآداب انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمعروفه بقضية الابتزاز الجنسي بالجيزة.
وقال المصدر إن هذه الواقعة بدأت منذ 3 سنوات عندما تعرف الجزار على سيدة تعمل خياطة 33 عاما، وشهرتها " أم أ."، في منطقة بشتيل بمحل تصميم أزياء حريمي، وربطتهما علاقة وطيدة.
وأضاف المصدر أن المتهم طلب من الخياطة الانتقام من أحد الأشخاص في منطقة البراجيل باستدراج زوجته إليه ليمارس معها علاقة جنسية وتصويرها، فوافقت المتهمة الوسيطة.
وبعد لقائه بالضحية الأولى أقام علاقة معها ثم ابتزها للحصول على مبلغ من المال، ثم اتفق مع الخياطة على تصوير السيدات داخل محل تصميم الأزياء واستقطابهن.
كما اتفق المتهم الرئيسي مع متهمة ثانية على مساعدته في تصوير السيدات أثناء تغير ملابسهن وإجبارهن على الخضوع له والاستجابة لمطالبه وابتزازهن لممارسة الرذيلة معه وجلب أموالهن، ووعدها بإعطائها 3 آلاف جنيه مقابل كل فيديو أو سيدة تحضرها.
وأشار المصدر إلى أن أول من اكتشف واقعة الابتزاز الجنسي هو زوج إحدى السيدات عندما اتصل بها المتهم أثناء تواجده معها، فطلب الرجل من زوجته استدراجه في الحديث والموافقة على اللقاء، وعندما وصلت الزوجة إلى مسكن المتهم حضر زوجها واعتدى عليه بالضرب واتصل بالشرطة للقبض عليه.
المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية