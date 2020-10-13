إيران تدعو لمساءلة السعودیة على أنشطتها النوویة السریة

رد مندوب إيران في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حيدر علي بلوجي، علی اتهامات السفیر السعودي لإیران، داعیا المجتمع الدولي لتحمیل السعودیة مسؤولیة أنشطتها النوویة السریة.

وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة الأولی للجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، اعتبر أن "رؤیة هذا المستوی من العداء من جانب دول مثل السعودیة یبعث علی الأسف في حین أن إیران طرحت علی الدوام مشاریع سلام من اجل توفیر الاستقرار في منطقتنا... ورغم ذلك، هم رفضوا دعوات السلام وواصلوا سیاساتهم الفاشلة باعتماد الحلول العسكرية او التوسل بالاخرین لمواجهة ایران".

إقرأ المزيد

وأكد أن "الانشطة النوویة الایرانیة شفافة تماما ونحن نتعاون بصورة کاملة مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة، كما أن المدیر العام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة اعتبر الاتفاق الاخیر بین ایران والوکالة لحظة دبلوماسیة مشرقة".

المصدر: وكالة "اسنا"