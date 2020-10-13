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بلدية القدس: التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قد يجعل المدينة مركزا للبحث بالشرق الأوسط

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بلدية القدس: التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قد يجعل المدينة مركزا للبحث بالشرق الأوسط
AFP
نائب رئيس بلدية القدس فلور حسن ناعوم
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رأت نائبة رئيس بلدية القدس فلور حسن ناعوم، أن اتفاقية السلام والتطبيع بين الإمارات وإسرائيل قد تجعل القدس الشرقية مركزا للبحث والتطوير في الشرق الأوسط.

ولفتت ناعوم في حديث لـ"CNN" إلى "أننا في القدس أكبر مدينة في البلاد وأيضا المدينة الأكثر تنوعا في البلاد وهي مشابهة جدا لدبي من قبيل التعددية الثقافية. 37% من الناخبين في المدينة، هم من العرب ويتحدثون اللغة العربية".

وأضافت: "خططنا على مدار السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية للقدس الشرقية ولتوفير المزيد من الفرص للناس هناك وجلب التكنولوجيا العالية والازدهار إلى هذا الجزء من الأمة. وأنا أرى هذا كجسر طبيعي جدا، لدينا أناس يتحدثون العربية ولدينا ثقافة مماثلة وهذا وصل أخيرا إلى السكان العرب الشباب في القدس".

المصدر: "CNN"

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