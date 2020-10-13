التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية (فيديو)
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أعلن التحالف العربي في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي لجماعة "أنصار الله" الحوثية، كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية.
ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو للواقعة، من دون أن تلحظ مكان تدمير الصاروخ، أو إعطاء مزيد من التفاصيل.
فيديو | #التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي لميليشيا الحوثي خلال تجهيزه للإطلاق باتجاه #المملكة#الإخباريةpic.twitter.com/slPVp2HBwD— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 13, 2020
وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشددا على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين في اليمن.
المصدر: الإخبارية