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التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية (فيديو)

أخبار العالم العربي

التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية (فيديو)
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أعلن التحالف العربي في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي لجماعة "أنصار الله" الحوثية، كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية.

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ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو للواقعة، من دون أن تلحظ مكان تدمير الصاروخ، أو إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشددا على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين في اليمن.

المصدر: الإخبارية

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