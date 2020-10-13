 
مباشر

رئيس إريتريا يتفقد سد النهضة لأول مرة (صور)

أخبار العالم العربي

رئيس إريتريا يتفقد سد النهضة لأول مرة (صور)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxij

قام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بزيارة مفاجئة إلى سد النهضة بصحبة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء.

رئيس إريتريا يتفقد سد النهضة لأول مرة (صور)
إقرأ المزيد
الجيش الإثيوبي يكشف عن قدرته على حماية
الجيش الإثيوبي يكشف عن قدرته على حماية "سد النهضة"

وتعد هذه الزيارة، هي الأولى لرئيس إريتريا إلى سد النهضة، في إطار تواجده بالعاصمة أديس أبابا التي وصلها أمس الاثنين.

كما توقف موكب رئيس الوزراء الإثيوبي وضيفه، عند مشروع سد جلجل جيبي الـ3 لتوليد الطاقة الكهربائية، جنوبي البلاد.

وبلغت تكلفة السد 1.620 مليار دولار، تمت تغطية 60% بقرض حصلت عليه إثيوبيا من بنك الاستيراد الصيني. 

رئيس إريتريا يتفقد سد النهضة لأول مرة (صور)

كما يعد من أهم السدود في البلاد، إلى جانب جلجل جيبي1 و2 اللذان ينتجان حاليا (184 و420 ميغاوت من الطاقة على التوالي).

وانطلقت مفاوضات حول ملف سد النهضة بين إثيوبيا ودولتي المصب (مصر والسودان)، منذ بدء أعمال بناء السد عام 2011، في محاولة لتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق طموحات شعوبها، بما لا يخل بالأمن المائي لتلك البلدان، لكن الملف لا يزال مرهونا للتفاوض.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا