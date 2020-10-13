رئيس إريتريا يتفقد سد النهضة لأول مرة (صور)

قام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بزيارة مفاجئة إلى سد النهضة بصحبة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء.

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وتعد هذه الزيارة، هي الأولى لرئيس إريتريا إلى سد النهضة، في إطار تواجده بالعاصمة أديس أبابا التي وصلها أمس الاثنين.

كما توقف موكب رئيس الوزراء الإثيوبي وضيفه، عند مشروع سد جلجل جيبي الـ3 لتوليد الطاقة الكهربائية، جنوبي البلاد.

وبلغت تكلفة السد 1.620 مليار دولار، تمت تغطية 60% بقرض حصلت عليه إثيوبيا من بنك الاستيراد الصيني.

كما يعد من أهم السدود في البلاد، إلى جانب جلجل جيبي1 و2 اللذان ينتجان حاليا (184 و420 ميغاوت من الطاقة على التوالي).

وانطلقت مفاوضات حول ملف سد النهضة بين إثيوبيا ودولتي المصب (مصر والسودان)، منذ بدء أعمال بناء السد عام 2011، في محاولة لتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق طموحات شعوبها، بما لا يخل بالأمن المائي لتلك البلدان، لكن الملف لا يزال مرهونا للتفاوض.

المصدر: وكالات