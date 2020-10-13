في سانت إيجيديو.. أطراف نزاع جنوب السودان تتوصل إلى اتفاقية جديدة لوقف النار

قالت جماعة سانت إيجيديو، المؤسسة الكاثوليكية الإيطالية، اليوم الثلاثاء إن أطراف النزاع في جنوب السودان توصلوا إلى اتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار والالتزام بمواصلة بناء السلام.

وأوضحت هذه الهيئة الدينية في بيانها أنه "بعد أشهر صعبة والعجز عن الخروج من البلاد جراء انتشار وباء فيروس كورونا، اجتمعت وفود حكومة جنوب السودان والمعارضة وجميع أطراف النزاع، هذه الأيام مرة أخرى في روما، بمقر جماعتنا".

وأضافت أنه من "المكان ذاته الذي وقعوا فيه في 13 يناير الماضي، خارطة الطريق للحوار والمصالحة... تم التوقيع على اتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار وتطوير عملية السلام...".

وأشارت الهيئة إلى أن تفاصيل الاتفاقية ستعرف خلال "مؤتمر صحفي عند منتصف نهار يوم غد الأربعاء، في ساحة سانت إيجيديو وسط روما، بحضور ممثلين عن مختلف الوفود، والوسطاء من جماعتنا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية".