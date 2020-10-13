اشتية للبرلمان الأوروبي: إذا فاز ترامب "فليساعدنا الله وليساعد العالم أجمع"

عبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن تخوفه من فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية متمنيا فشله.

وقال متوجها إلى البرلمان الأوروبي إنه في حال نجاح ترامب و"كان يتعين علينا العيش 4 سنوات أخرى معه ... فليساعدنا الله وليساعدكم وليساعد العالم أجمع".

في المقابل، تفاءل بمستقبل أفضل للعلاقات الفلسطينية-الأمريكية والعلاقة الإسرائيلية-الفلسطينية إذا فاز الديمقراطي جو بايدن في هذه الانتخابات التي تنظم في الثالث من شهر نوفمبر المقبل.

وقال اشتية وهو يتحدث عبر الأقمار الصناعية إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي "إذا ما تغيرت الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد أن هذا سينعكس بنفسه مباشرة على العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية" و"على العلاقات الثنائية الفلسطينية-الأمريكية". وذكّر اللجنة البرلمانية الأوروبية بما اتخذه ترامب من "قرارات خطيرة جدا ضد فلسطين بما فيها إغلاق مكتب فلسطين في واشنطن ووقف المساعدات المالية لوكالة الأونروا الأممية مضيعا بالتالي 4 سنوات في فرض خطة مرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا، تسمح لإسرائيل بضم 30% من الضفة الغربية" .

وأوضح أن نتائج الانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية الرابعة المحتملة "بسبب النزاعات السياسية في داخل الساحة الإسرائيلية" ستكون لها "تبعات جدية جدا علينا وعلى عملية السلام وأيضا الدور الأوروبي المستقبلي بما يتعلق بالشرق الأوسط".

أما على المستوى الداخلي، فقال اشتية "لدينا إرادة جادة لإجراء الانتخابات وهي استحقاق وطني وبوابة لإنهاء الانقسام وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، والحكومة ستقوم بكل ما هو ممكن لتسهيل إجرائها" مؤكدا مطالبة السلطة الفلسطينية "الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الانتخابات والضغط على إسرائيل لإجرائها بالقدس" كحق من حقوق الفلسطينيين "ضمنته الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل" في السابق داعيا "دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية.