تعيين نساء قضاة في ليبيا للبت في العنف ضد النساء والأطفال.. الأمم المتحدة ترحب

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار تعيين 5 نساء في بنغازي للعمل ضمن القضاء الخاص بقضايا العنف ضد النساء والأطفال.

وتم إنشاء محكمتين خاصتين بهذا النوع من القضايا مؤخرا في كل من بنغازي وطرابلس، اعتبرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "فضلا عن تعيين القاضيات الخمس، خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا" متوقعة أن "استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير" كما ورد في بيانها.

وتعهدت البعثة الأممية بالتزامها "بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعينين في المحاكم المنشأة حديثا". وأكدت تطلعها "إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية.