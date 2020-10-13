الأمن الأردني يقبض على المعتدين على وافد مصري بالكرك

أعلنت السلطات الأمنية الأردنية الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعتدون بالضرب على وافد مصري.

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وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن "الحادثة وقعت في محافظة الكرك في شهر سبتمبر الماضي، إثر خلاف شخصي سابق، حيث كان الوافد المصري قد أقدم على ضرب أحد الأشخاص وتصويره، ليقوم بعدها ذلك الشخص وثلاثة آخرون بالاعتداء على الوافد وضربه وتصويره".

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى القبض على كافة الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو وإيداعهم القضاء المختص.

المصدر: عمون