 
مباشر

الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت الحيوية في سبيطلة

أخبار العالم العربي

الجيش التونسي يتدخل لحماية المنشآت الحيوية في سبيطلة
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxgj

تدخل الجيش التونسي لحماية المنشآت العمومية والمؤسسات الحيوية في معتمدية سبيطلة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية بعد طلب من السلطة المحلية.

يأتي ذلك إثر قيام عدد من المحتجين في المدينة الواقعة بولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، بإضرام النار في سيارة تابعة للبلدية، بعد الاحتجاجات التي انطلقت عقب مقتل كهل داخل "كشك" خلال تنفيذ قرار بلدي بهدمه.

كما قام المحتجون بقلب جرار تابع لبلدية سبيطلة، وفق إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية.

المصدر: إذاعة موزاييك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا