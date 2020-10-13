ليبيا.. الإعلان عن اكتشاف 3 مقابر جماعية بمدينة ترهونة

أعلنت هيئة مختصة تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية اكتشاف 3 مقابر جماعية في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

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وأفادت الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين بأن فريقا تابعا لإدارة البحث عن الرفات، اكتشف 3 مقابر جماعية قريبة من بعضها، وجرى انتشال 3 رفات في اليوم الأول من إحداها.

وذكرت الهيئة أن العمل بالمقبرتين الأخريين سيجري استكماله في وقت لاحق.

المصدر: الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين