وزير الصحة التونسي يغصّ متأثرا وهو يروي مشهدا سببه كورونا (فيديو) ‎

عاش وزير الصحة التونسي فوزي مهدي لحظات من التأثر خلال حديثه عن تفاقم انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وقال مهدي، أمس الاثنين، خلال لقاء مع "قناة التاسعة" المحلية، إن أكثر المشاهد التي أثرت فيه، كانت عندما رأى في أحد المستشفيات فتاة لم تستطع الاقتراب من جثة أمها التي توفيت بعد إصابتها بكورونا.

وأضاف أنه تأثر كثيرا لأنه يعرف جيدا خصوصية العلاقة بين الأم وابنتها، مشددا على أنه منشغل جراء الحالة التي وصلتها الإنسانية جمعاء في مواجهة كورونا.

وشدد وزير الصحة التونسي على ضرورة مراجعة إجراءات دفن الموتى بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها لا إنسانية.

المصدر: قناة التاسعة