مصر.. 132 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الاثنين، عن شفاء 55 مصابا من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، أنه تم تسجيل 132 إصابة ثبتت إيجابيتها، و10 وفيات جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، بلغ 104648 حالة بينها 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 وفاة.

وأكد أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

المصدر: RT