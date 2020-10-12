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وزير المالية المصري يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

أخبار العالم العربي

وزير المالية المصري يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة
اجتماع للحكومة المصرية - أرشيف
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أكد وزير المالية المصري محمد معيط أنه من غير المقرر في المستقبل المنظور إضافة أي زيادات على الضرائب في البلاد.

وقال عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON": "المرحلة المقبلة لن يتم فيها زيادة الضرائب" و"رفع الضرائب خلال الفترة الأخيرة، كان هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضاف أن مخصصات القطاع الصحي العام الماضي كانت 5% من موازنة الدولة، وفي العام الحالي تم تخصيص 110 مليارات جنيه، ما يمثل 6.4% من الموازنة.

وأشار إلى أنه "سيتم زيادة مخصصات الصحة مع تحسن الوضع الاقتصادي، وهذا يرجع إلى قناعة القيادة السياسية بأن الصحة والتعليم والثقافة من أولويات هذه المرحلة".

ناصر حاتم - القاهرة

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