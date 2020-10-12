السودان.. مجلسا السيادة والوزراء يجيزان اتفاقية السلام بين الخرطوم وجوبا

أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتفاقية "جوبا" للسلام الموقعة مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وخضع الاتفاق لمناقشات واسعة من أعضاء المجلسين الذين أشادوا بالجهد الكبير الذي بذلته الوفود المتفاوضة من الجانبين، بما في ذلك الخبراء من الوزارات والهيئات المختلفة.

وشدد الاجتماع المشترك على ضرورة العمل على تهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاقية والعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة.

وأكد المجتمعون على ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر شرق السودان، الذي سيطرح عليه اتفاق مسار الشرق، مشيرين إلى أهمية إشراك كل مكونات شرق السودان في المؤتمر.

المصدر: RT