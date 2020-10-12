سوريا .. تنمر يفضي إلى جريمتي قتل وطعن في اللاذقية

أقدم شاب على قتل عمه طعنا كما حاول قتل ابنة عمه بطعنة في خاصرتها وذلك "ثأرا" لأخيه بعدما سخر عمه من بدانته إثر شجار بينهما.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن شرطة الرمل الجنوبي في محافظة اللاذقية الساحلية ألقت القبض على القاتل.

وقالت الوزارة إن الجاني اعترف "بإقدامه على طعن عمه برقبته بسكين (كباس) وطعن ابنة عمه بيدها وخاصرتها أثناء محاولتها مع والدتها إنقاذ والدها".

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت أن السبب يعود إلى "ملاسنة كلامية وشجار حصل فيما بينهم بعد قيام المغدور بالاستهزاء من بدانة الأخ الصغير للجاني، وقيامه بالصعود إلى سطح المنزل ورمي أكياس خبز وخرداوات عائدة لأهل القاتل" وأضافت أن الجاني لحق بعمه وصعد سطح المنزل وطعنه بعد التشاجر معه، قبل أن يفر.

بسبب ملاسنة كلامية قام بقتل عمه وتوارى عن الأنظار وقسم شرطة الرمل الجنوبي في اللاذقية يلقي القبض عليه أخبر قسم شرطة... تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية السورية‏ في الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠

يذكر أن سوريا شهدت جرائم غير مألوفة، خاصة من حيث شدة العنف فيها التي لا تنسجم ودوافعها، كما حدث في الجريمة التي هزت طرطوس منذ نحو أسبوعين وأدت إلى مقتل عائلة كاملة، وقبلها في ريف دمشق التي شهدت جريمة قتل واغتصاب وسرقة، راحت ضحيتها أيضا عائلة كاملة.

المصدر: وزارة الداخلية السورية