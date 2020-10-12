إسرائيل ترفض الإفراج عن معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 78 يوما

قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الاثنين، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلبا للإفراج الفوري عن المعتقل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 78 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأضاف النادي في بيان عنه: "رفض المحكمة العليا للاحتلال الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس وتقديم طرح على هيئة توصية بالإفراج عنه بتاريخ السادس والعشرين من الشهر القادم هو محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه".

وأشار إلى أن "الأسير الأخرس (49 عاما) من جنين شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو 2020".

وأفاد‭ ‬‬النادي بأن الأخرس "متزوج وأب لستة أبناء وأسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور".

ولم تقدم المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية في رد لـ"رويترز" تفاصيل الوضع الصحي للأخرس وظروف اعتقاله.

وشارك العشرات يوم الاثنين في وقفة تضامنية مع الأخرس وسط مدينة رام الله وهم يرفعون صورا له ويرددون هتافات مطالبة بالإفراج عنه.

نادي الأسير: الاحتلال يحاول الالتفاف على إضراب الأسير الأخرسhttps://t.co/p1Hq5Cx2BO — شبكة قدس الإخبارية (@QudsNN) October 12, 2020

المصدر: رويترز