انتشال تسع جثث جديدة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

تم انتشال تسع جثث جديدة لمهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية الأحد، ليرتفع عدد الذين لقوا حتفهم إلى 11 شخصا إضافة إلى العديد من المفقودين.

وأفاد الناطق باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي بأنه تم انتشال جثتين لإمرأة ورضيع وإنقاذ سبعة أشخاص هم خمسة رجال وامرأتان قبالة سواحل ولاية صفاقس، بدون أن يتمكن من تحديد هويتهم أو المكان الذي انطلق منه المهاجرون.

والأحد أعلنت وزارة الداخلية إحباط 32 عملية اجتياز للحدود البحرية في السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية والوسط فجر الأحد، وأوقفت 262 شخصا تراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما بينهم شخصان من إفريقيا جنوب الصحراء.

المصدر: "AFP"