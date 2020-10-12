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شنكر يتوجه إلى لبنان لافتتاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

شنكر يتوجه إلى لبنان لافتتاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
AFP
ديفيد شنكر
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يتوجه مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إلى لبنان للمشاركة في افتتاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "شنكر سيسافر إلى لبنان والمغرب والمملكة المتحدة في الفترة من 12 أكتوبر إلى 21 أكتوبر وسيدير الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان على حدودهما البحرية والتي ستكون باستضافة منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيش وسينضم إليه السفير جون ديروشر، الذي سيكون الوسيط الأمريكي لهذه المفاوضات".

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المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

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