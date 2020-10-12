لبنان.. مجلس الوزراء يعترض على طريقة تشكيل وفد ترسيم الحدود مع إسرائيل

أبدت الحكومة اللبنانية اعتراضها على تشكيل الوفد التقني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل دون مراجعتها، معتبرة أن هذه مخالفة واضحة لأحد النصوص الدستورية.

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية كتابا الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية يتعلق بتشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود، مشيرا الى أن "التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن ترسيم الحدود يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء، وفي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص الدستور".

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نص كتاب أمين عام مجلس الوزراء إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، رقم ١٨٣٩/ص تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢، حول موضوع تشكيل الوفد اللبناني إلى التفاوض التقني لترسيم الحدود#مجلس_الوزراء@makie_mahmoud#لبنان#pcmpic.twitter.com/EJSnZlrHdo — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 12, 2020

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت اليوم الاثنين،​ عن تشكيل الوفد الذي سيشارك في التفاوض التقني ل​ترسيم الحدود​ الجنوبية مع إسرائيل.

وأعلن مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن الوفد يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية