 
مباشر

لبنان.. مجلس الوزراء يعترض على طريقة تشكيل وفد ترسيم الحدود مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

لبنان.. مجلس الوزراء يعترض على طريقة تشكيل وفد ترسيم الحدود مع إسرائيل
AFP
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ox85

أبدت الحكومة اللبنانية اعتراضها على تشكيل الوفد التقني إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل دون مراجعتها، معتبرة أن هذه مخالفة واضحة لأحد النصوص الدستورية.

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية كتابا الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية يتعلق بتشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود، مشيرا الى أن "التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن ترسيم الحدود يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء، وفي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص الدستور".

EditDelete

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت اليوم الاثنين،​ عن تشكيل الوفد الذي سيشارك في التفاوض التقني ل​ترسيم الحدود​ الجنوبية مع إسرائيل.

وأعلن مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن الوفد يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا