 
مباشر

وزارة الصحة الإماراتية توافق على المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة الإماراتية توافق على المرحلة الثالثة من تجارب لقاح
Reuters Khushnum Bhandari
تجارب للقاح ضد كورونا في أبوظبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ox7m

وافقت وزارة الصحة الإماراتية على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في الإمارات.

إقرأ المزيد
الكرملين: بوتين يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
الكرملين: بوتين يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

جاء ذلك في بيان صدر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي أشار أيضا إلى أن تجارب اللقاح الروسي تجري بدعم من شركة Pure Health، أكبر مشغل للمختبرات في الإمارات، وستشرف عليها دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

وذكر البيان أيضا أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية هي التي ستقوم بإعداد المحاضر الطبية الخاصة بالتجارب.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا