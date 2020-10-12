الحرس الثوري الإيراني يتصدى لـ"مجموعة إرهابية"

أعلن الحرس الثوري الإيراني قتله هذا الأسبوع في كردستان إيران 3 عناصر "غير إيرانيين" ينتمون إلى جماعة وصفها بـ "الإرهابية" خلال عملية أمنية أدت إلى إحباط هجومهم على أهداف محلية.

وحسب هيئة تابعة للحرس الثوري فإن جنود الحرس "تصدوا ضمن عملية عسكرية ناجحة إلى مجموعات إرهابية مناهضة للثورة، في محافظتي كامياران ومرويان" مؤكدة أن "العملية أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر الجماعة الإرهابية، وإصابة ثلاثة آخرين، تم أسر أحدهم".

وانتهت العملية الأمنية، حسب المصدر ذاته، بـ "ضبط كميات كبيرة من السلاح والعتاد العسكري ومعدات الاتصال".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعات مسلحة كردية معارضة للنظام الإيراني تنشط في المنطقة الحدودية بين إيران والعراق المحاذية لإقليم كردستان العراقي وأيضا في الجهة الحدودية المشتركة مع تركيا، ويحدث أن تصل نشاطاتها إلى صدامات مسلحة يسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين الكردي والإيراني.

المصدر: مراسل RT.