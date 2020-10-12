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الكرملين: بوتين يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

أخبار العالم العربي

الكرملين: بوتين يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
Sputnik
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بحثا خلالها قضايا التسوية في الشرق الأوسط.

وذكر الكرملين في بيان له، أنه تم خلال المكالمة تأكيد الاستعداد المتبادل لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإماراتية في مختلف المجالات مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي إلى الإمارات في أكتوبر عام 2019.

وأشار الطرفان إلى أهمية الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك التعاون بشأن لقاح "Sputnik V" الروسي، الذي يخضع حاليا لتجارب سريرية في الإمارات.

وأضاف البيان أن الطرفين تتطرقا أيضا إلى سير عملية السلام في الشرق الأوسط.

وخلال المحادثة، قدم محمد بن زايد للرئيس الروسي تهانيه الحارة بعيد ميلاده الذي صادف 7 أكتوبر.

المصدر: موقع الكرملين

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