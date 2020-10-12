مصر.. أجهزة الأمن تخلي محكمة في الجيزة بحثا عن قنبلة

نفت مصادر أمنية مصرية صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن العثور على "جسم غريب" بمبنى محكمة شمال الجيزة.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في "تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جسم غريب بمبنى المحكمة. وبالانتقال والفحص تبين زيف البلاغ".

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وقامت بإخلاء المكان من المواطنين، وتم العمل على فحص الجسم الغريب والتأكد من سلبية البلاغ.

المصدر: بوابة الأهرام