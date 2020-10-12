ولي عهد أبو ظبي يكشف مضمون المكالمة الهاتفية مع نتنياهو

كشف ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مضمون الاتصال الهاتفي الذي دار بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وفي أول تغريدة بهذا الشأن منذ إبرام معاهدة السلام بين الجانبين، أفاد محمد بن زايد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 12, 2020

وأوضح ولي عهد أبو ظبي أن الحديث دار حول "تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

ولم يؤكد بن زايد في تغريدته ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي من اتفاق خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما.

المصدر: تويتر