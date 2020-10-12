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سيئول تدعو بغداد لإجراء تحقيق عادل في وفاة مسؤول شركة كورية

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سيئول تدعو بغداد لإجراء تحقيق عادل في وفاة مسؤول شركة كورية
Reuters Essam Al Sudani
أعمال بناء في مشروع ميناء الفاو الكبير (صورة أرشيفية)
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دعت سفارة كوريا الجنوبية في بغداد السلطات العراقية لإجراء تحقيق سريع وعادل في وفاة مدير شركة كورية جنوبية تعمل في مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة.

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أفاد بذلك اليوم الاثنين مصدر بالخارجية الكورية الجنوبية، مضيفا أن الوزارة ستقدم بالتعاون مع السفارة دعما إلى أسرة المتوفى، مثل مساعدتهم لزيارة العراق ونقل جثته وغيرها.

وتم العثور على مدير شركة "دايو" الكورية الجنوبية المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير، ميتا صباح يوم الجمعة 9 أكتوبر في مجمع الشركة في البصرة.

وأكدت السلطات العراقية في نتيجة أولية للتحقيق فرضية انتحاره، غير أن بعض النواب البرلمانيين العراقيين عبروا عن رفضهم لهذا الاستنتاج، حسبما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وأرسلت سفارة كوريا الجنوبية لدى العراق قنصلا إلى موقع الحادث، وتسعى شركة "دايو" للإنشاءات من جانبها أيضا إلى تحديد ملابسات الحادث.

المصدر: "يونهاب"

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