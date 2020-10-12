استهداف رتل تابع للتحالف بعبوة ناسفة جنوبي العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق رتل يحمل معدات خاصة بالتحالف الدولي بين محافظتي المثنى والديوانية جنوبي بالبلاد.

وأشار المصدر، إلى أن "رتلا من سيارات الشحن كان ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي المنسحب مِن العراق، تعرض لانفجار بعبوة ناسفة على الطريق السريع بين مدينتي السماوة والديوانية، جنوبي البلاد".

وأوضح، أن "الانفجار أسفر عن أضرار في إحدى الشاحنات ضمن رتل التحالف، الذي استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة، بالوقوف وراء التفجيرات التي تستهدف قوات التحالف الدولي، إضافة لهجمات صاروخية متكررة على سفارتها في "المنطقة الخضراء" ببغداد، فضلا عن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في العراق.

المصدر: "وكالات"