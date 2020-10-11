سوريا.. انفجارات مجهولة الأسباب بريف إدلب الشمالي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقاطع فيديو لانفجارات مجهولة الأسباب في محيط بلدة معارة الإخوان بريف إدلب الشمالي.

وأظهرت المقاطع المتداولة انفجارات عنيفة أعقبها تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

وقال مغردون إن الانفجارات وقعت في مستودع للذخيرة تابع لهيئة تحرير الشام في محيط البلدة وتسببت في حالة هلع في المناطق القريبة من المكان.

معرة الاخوان

دون معرفة الاسباب حتى الان https://t.co/lupuSEnvrepic.twitter.com/5pkDNoHkdc — السيف المسلول (@shahd_hr99) October 11, 2020

المصدر: "وسائل التواصل الاجتماعي"