وزير الخارجية الأذربيجاني يتصل بنظيره السعودي

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف على خلفية النزاع المستمر في إقليم قره باغ.

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وأفادت وزارة الخارجية الأذربيجانية بأن بيراموف "أطلع نظيره السعودي على التوترات الأخيرة في المنطقة، وخاصة الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية في أذربيجان من قبل أرمينيا".

وقال بيراموف لبن فرحان: "رغم إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، قصفت القوات المسلحة الأرمنية بالصواريخ مدينة كنجه ثانية مدن أذربيجان، الواقعة بعيدا عن خط التماس، حيث قتلت 9 مدنيين وأصابت 34 آخرين بينهم قاصرون".

وأضاف وزير الخارجية الأذربيجاني أن "الاستهداف المتعمد من قبل أرمينيا للمدنيين والمنازل والمنشآت المدنية والكوادر الطبية كجزء من سياساتها العدوانية ضد أذربيجان، يظهر مرة أخرى عدم الاحترام الأرمني للأحكام والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عن "قلقه من الأوضاع المتوترة في المنطقة"، مؤكدا أن "بلاده تدعم وحدة أراضي أذربيجان"، كما أشار إلى أهمية حل النزاع عبر حوار سياسي.

وأكدت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن بن فرحان تلقى اليوم اتصالا من بيراموف، وذكرت فقط أن الوزيرين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك"، إضافة إلى "مستجدات الأوضاع وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: RT + "واس"