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الخريشا مستشارة العاهل الأردني للسياسات

أخبار العالم العربي

الخريشا مستشارة العاهل الأردني للسياسات
ammonnews.net
هيفاء الخريشا المستشارة السياسية الجديدة للعاهل الأردني
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أعلن الديوان الملكي الأردني عن صدور إرادة ملكية بتعيين هيفاء تركي حديثة الخريشا، مستشارا للملك عبد الله الثاني للسياسات برتبة وراتب وزير.

ولم تظهر الخريشا عبر الإعلام رغم عملها في الديوان الملكي الهاشمي منذ عام 2007.

والخريشا من مواليد عام 1980، وهي متزوجة من فريد ماهر أرشيد ولها منه ابن وابنة.

وشغلت الخريشا، على طوال مشوارها المهني، عدة مناصب، منها:

- مدير إدارة الشؤون السياسية في في الديوان الملكي - مكتب الملك عام 2018.

- نائب مدير الإدارة السياسية في المكتب للأعوام 2015- 2018.

- مدير دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي لأعوام 2013 – 2015.

- محلل سياسات رئيسي في دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي للأعوام 2011- 2013.

- محلل سياسات في دائرة الشؤون الدولية في الديوان 2007 – 2011.

- مستشار إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) - قسم فرنسا 2007 - 2006.

والخريشا حاصلة على عدد من الشهادات والمؤهلات العلمية، وشاركت في دورات وندوات متعددة في جامعات دولية.

المصدر: "عمون الأردنية"

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