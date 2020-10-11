وزير الخارجية العراقي في القاهرة لبحث ملفات إقليمية

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

وسيلتقى الوزير العراقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم نظيره المصري سامح شكري، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق في كل المجالات واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيعقد لقاء مع مسؤولين مصريين للتنسيق لعقد اللجنة العراقية المصرية في بغداد قريبا، كما سيلتقي مع الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT