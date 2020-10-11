سوريا.. القبض على متهمين بإشعال الحرائق في طرطوس

قال المحامي العام في مدينة طرطوس السورية محمد سليمان، إن قوات الأمن أوقفت متهمين بإشعال الحرائق التي اجتاحت البلاد.

وأوضح في حديثه مع صحيفة "الوطن" أن "الوحدات الشرطية ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص متهمين بإشعال عدد من الحرائق"، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويلهم إلى القاضي المختص.

وشهدت سوريا خلال الأيام الأخيرة موجة حرائق ضخمة عززت وطأها الظروف المناخية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وتم تسجيل، 156 حريقا، منها 95 حريقا في اللاذقية، و49 حريقا في طرطوس، و12 حريقا في حمص، منذ الجمعة الماضي.

وأسفرت الحرائق التي أتت على مئات الهكتارات عن سقوط قتلى، إلى جانب خسائر مادية في الممتلكات.

المصدر: RT + "الوطن"