أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودي تتضمن دعوة لزيارة المملكة

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتضمن دعوة لزيارة السعودية.

وأفادت وكالتا "واس" و"كونا"، اليوم الأحد، بأن الشيخ نواف تسلم الرسالة خلال استقباله في قصر السيف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق.

وذكرت "كونا" أن الرسالة الخطية تضمنت دعوة إلى أمير الكويت لزيارة المملكة، كما حمل الشيخ نواف، حسب "واس"، "تحياته وتقديره" للملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، "وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية".

كما سلم وزير الدولة السعودي رسالة مماثلة من ولي العهد السعودي إلى نظيره الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم 29 سبتمبر، عن وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 92 عاما في الولايات المتحدة التي وصل إليها في يوليو من أجل الخضوع للعلاج، لينتقل العرش إلى ولي عهده الشيخ نواف البالغ 83 عاما من عمره والذي تم تنصيبه يوم 30 سبتمبر.

المصدر: وكالات