بدعوة من الأسد.. السوريون يقيمون صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد
Reuters
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شهدت جميع مساجد سوريا صلاة الاستسقاء طلبا للغيث إثر موجة الجفاف التي ترافقت في البلاد مع حرائق ضخمة وكثيرة.
وأقيمت هذه الصلاة بدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد
وشهدت سوريا خلال الأيام الأخيرة موجة حرائق ضخمة عززت وطأها الظروف المناخية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وتم تسجيل، 156 حريقا، منها 95 حريقا في اللاذقية، و49 حريقا في طرطوس، و12 حريقا في حمص، منذ الجمعة الماضي.
وأسفرت الحرائق التي أتت على مئات الهكتارات عن سقوط قتلى، إلى جانب خسائر مادية في الممتلكات.
#فيديو|| #سانا.. إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد سورية طلباً للغيث وإخماد #الحرائقpic.twitter.com/LsybLkA1KC— سانا عاجل (@SanaAjel) October 11, 2020