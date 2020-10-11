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تصرف أشبه بمحاولة انتحار من فتاة سعودية

أخبار العالم العربي

تصرف أشبه بمحاولة انتحار من فتاة سعودية
Reuters Ahmed Yosri
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وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرفا غريبا لفتاة سعودية على أحد طرق السيارات السريعة.

وتظهر في الفيديو الفتاة التي كانت ترتدي عباءة وهي تجري بين السيارات المارة في طريق سريع.

وقد أثارت هذه الحادثة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساؤلات عن سبب إقدامها على هذه الخطوة، واستنكارا لعدم محاولة مساعدتها من قبل المصور، الذي وثق الحادثة، كما رجح ناشطون أن تكون الفتاة بحالة غير طبيعية، أو أنها تعاني من مرض نفسي.

هذا ولم تصدر أي تعليقات من الجهات الرسمية ولم يتبين مصير الفتاة، إلا أن الحادثة أعادت إلى الأذهان ما أقدمت عليه فتاة سعودية في مدينة الدمام قبل أشهر، حين حاولت الانتحار، لكن شخصا نجح في سحبها بواسطة رافعة بينما كانت تقف على حافة نافذة فندق تقع في طابق أعلى.

المصدر: وطن

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