تصرف أشبه بمحاولة انتحار من فتاة سعودية

وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرفا غريبا لفتاة سعودية على أحد طرق السيارات السريعة.

ارجعي بيتكم وغيري الطريقه محد بيصدمك pic.twitter.com/X9DbCSNcxx — Employee of the Month (@Pairct) October 9, 2020

وتظهر في الفيديو الفتاة التي كانت ترتدي عباءة وهي تجري بين السيارات المارة في طريق سريع.

وقد أثارت هذه الحادثة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساؤلات عن سبب إقدامها على هذه الخطوة، واستنكارا لعدم محاولة مساعدتها من قبل المصور، الذي وثق الحادثة، كما رجح ناشطون أن تكون الفتاة بحالة غير طبيعية، أو أنها تعاني من مرض نفسي.

هذا ولم تصدر أي تعليقات من الجهات الرسمية ولم يتبين مصير الفتاة، إلا أن الحادثة أعادت إلى الأذهان ما أقدمت عليه فتاة سعودية في مدينة الدمام قبل أشهر، حين حاولت الانتحار، لكن شخصا نجح في سحبها بواسطة رافعة بينما كانت تقف على حافة نافذة فندق تقع في طابق أعلى.

المصدر: وطن