وزارة الزراعة السورية تعلن السيطرة على كل الحرائق

أعلن وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، أنه تم إخماد كافة الحرائق المندلعة منذ فجر يوم الجمعة الماضي، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

عاجل - وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا: تم إخماد كافة #الحرائق التي نشبت من فجر يوم الجمعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص والبالغ عددها 156 حريقاً، منها 95 حريق في اللاذقية، و49حريق في طرطوس، و12حريق في حمص، وحريق موقع البلعة بحمص أخمد صباح اليوم وهو في طور المراقبة والتبريد — جريدة الوطن (@AlwatanSy) October 11, 2020

وتم تسجيل، 156 حريقا، منها 95 حريقا في اللاذقية، و49 حريقا في طرطوس، و12 حريقا في حمص، منذ الجمعة الماضي.

وأسفرت الحرائق التي أتت على مئات الهكتارات عن سقوط قتلى، إلى جانب خسائر مادية في الممتلكات.

المصدر: وكالات