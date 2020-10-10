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واشنطن تدعو الحكومة السورية لاتخاذ إجراءات لإنقاذ الأرواح بسبب الحرائق

أخبار العالم العربي

واشنطن تدعو الحكومة السورية لاتخاذ إجراءات لإنقاذ الأرواح بسبب الحرائق
Reuters CK/
حرائق سوريا
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دعت الولايات المتحدة الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" لإنقاذ المواطنين بسبب الحرائق التي تجتاح البلاد.

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وجاء في بيان للسفارة الأمريكية بدمشق أن "الولايات المتحدة تتعاطف مع الفئات المتضررة من الحرائق في سوريا، التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، فضلا عن خسائر كبيرة في الممتلكات".

وأضاف البيان: "مشاعرنا مع الذين تضرروا. على الحكومة السورية أن تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح".

The U.S. sympathizes with communities in Syria affected by fires which have resulted in the loss of two lives, dozens of...

Publiée par U.S. Embassy Damascus sur Samedi 10 octobre 2020

المصدر: RT

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