القضاء المصري يجدد حبس المتهمين باغتصاب فتاة "الفيرمونت"

جدد قاضي المعارضات في مصر اليوم السبت حبس المتهمين باغتصاب فتاة فندق "فيرمونت" 45 يوما على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أحمد طولان وعمرو حسين وخالد حسين 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة التعدي على فتاة الفيرمونت، والذين ألقي القبض عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب المصادر، واجهت النيابة العامة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم وبالإدلة ضدهم، وجار استكمال التحقيقات.

وشغلت قضية الاغتصاب الجماعي "فيرمونت" الرأي العام مؤخرا في مصر، حيث لاحقت الجهات الأمنية المختصة الهاربين باستمرار، وبينهم 3 من أبناء المشاهير أدانتهم التحريات والمعلومات الأولية بضلوعهم في الجريمة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT