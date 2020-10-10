نفوق 12 دلفينا بمرسى علم.. والبيئة المصرية تعلق على الواقعة

قال رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة المصرية محمد سالم، إن الوزارة سوف تصدر خلال الساعات القادمة بيانا رسميا تفصيليا بواقعة العثور على 12 دلفينا نافقا بمدينة مرسى علم.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادثة تعمل على تحليل الصور الخاصة بالواقعة بعد رفع القياسات تمهيدا لصدور البيان.

وكانت مصادر بمنطقة البحر الأحمر أكدت أنه تم رصد عملية دفن جماعي لـ12 دلفينا بمنطقة رأس بناس جنوب مرسى علم، بعد نفوقها نتيجة للصيد الجائر بالمنطقة.

ناصر حاتم

المصدر: RT