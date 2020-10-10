عباس يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي لاودر

قال عضو اللجنة المركزية لفتح رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس استقبل في مقره برام الله يوم السبت، رجل الأعمال الأمريكي ورئيس الكونغرس اليهودي العالمي رون لاودر.

ووصل لاودر ظهرا على متن مروحية من الأردن، في زيارة استغرقت ثلاث ساعات إلى رام الله.

ولا توجد تفاصيل حتى الآن، عن محتوى المحادثات التي أجراها.

يذكر أنه قبل نحو ثلاثة أسابيع، التقى لاودر في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية