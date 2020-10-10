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الأردن.. دعوات لمحاسبة مسربي أسماء مصابي كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. دعوات لمحاسبة مسربي أسماء مصابي كورونا
Reuters MH
تدابير احترازية ضد كورونا في الأردن
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أثار تداول قائمة بأسماء المصابين بفيروس كورونا في مدينة العقبة الأردنية جدلا واسعا واستياء لدى سكان المدينة، الذين طالبوا بمحاسبة مسربي الأسماء.

وانتشرت القائمة على نطاق واسع، متضمنة مواليد المدونين فيها وأرقامهم الوطنية وأماكن عملهم وآخر أماكن تواجدوا فيه.

وشدد المواطنون على ضرورة مساءلة الأشخاص الذين سربوا هذه القائمة واتخاذ أشد العقوبات في حقهم لاختراقهم خصوصية المصابين والمواطنين المخالطين.

وأضافوا أن هذا التسريب يمثل تعديا خطيرا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين الشخصية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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