الليبيون يعانون الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أشار مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية في العاصمة الليبية طرابلس إلى حالة اضطراب ما بعد الصدمة التي يعاني منها الكثير من الليبيين.

وأشار الدكتور محمد غوار مدير عام المستشفى إلى أنهم حققوا نقلة نوعية في تطوير المستشفى بعد أن "كان بعض مسطحاته مكبا للقمامة"، مثنيا على جهود وزارة الصحة في المساعدة.

وأكد غوار أن "الخطوة المقبلة تشمل مشروع التأهيل والدعم النفسي لدى الأطفال والمراهقين، إضافة إلى إنشاء عيادة تخدم هذه الشريحة".

ولفت مدير إدارة الشؤون الطبية الدكتور الطاهر عبد العزيز، إلى أهمية الرعاية بالصحة النفسية في كل المراحل العمرية، معلنا عن وضع خطط وفق الدليل العلمي للأمراض،لتطوير الصحة النفسية، تتضمن أيضا تأهيل وتدريب الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين، بالرغم من الاختلاف الذي تعانيه ليبيا بينها وبين باقي الدول نتيجة الحروب و التهجير والأزمات التي عانت منها.

وأضاف أن الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والقلق والإدمان، هي أبرز المشاكل التي تواجه الليبيين.

المصدر:"الوسط"