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الاستخبارات العراقية تعتقل شخصين "مجدا" نظام صدام حسين

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تعتقل شخصين
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، اعتقال شخصين "مجدا" نظام صدام حسين و"روجا للعنف الطائفي".

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أن "مفارزها تمكنت بعملية استخباراتية دقيقة وبعد مرور ساعتين من وقوع الحدث، من إلقاء القبض على متهمين في منطقة الدورة ببغداد يروجون للعنف الطائفي وتمجيد للنظام البائد من خلال كتابة عبارات على مساجد ومدارس أحد أحياء منطقة الدورة ببغداد".

وأضاف، أن "المتهمين اعترفا من خلال التحقيقات الأولية بقيامهما بجريمتهما النكراء والغرض من ذلك هو لتأجيج الوضع في المنطقة".

وبحسب البيان، تم إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

 

المصدر: وكالات 

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