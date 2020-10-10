ضابط مصري يكشف أسرار "كمين رمانة" في حرب أكتوبر 1973

قال ضابط مصري برتبة عقيد إن قوات مصر حققت انتصارات ميدانية لامعة خلال حرب أكتوبر 1973، من بينها الكمين الذي نصبته قوات الصاعقة في معركة "كمين رمانة" لكتيبة من الدبابات الإسرائيلية.

وأوضح الضابط المصري حاتم صابر، في حديثه في قناة "دي آم سي" التلفزيونية المصرية، أن "قوات الصاعقة بقيادة العميد حمدي شلبي دمرت في يوم 7 أكتوبر 24 دبابة للعدو في معركة واحدة وفي ظرف ساعات قبل انسحابها للقيام بمهام أخرى. وأنجزت قوات الصاعقة مهمتها بقدرات تمويهية مثيرة فاجأت عدوها الإسرائيلي الذي لم يرصد أي مؤشر على وجود كمين مصري يترصده في منطقة عبور كتيبته، رغم أن الميدان كان أرضا مكشوفة".

وأضاف الضابط المصري أن "قوات الصاعقة المتخفية تركت 3 دبابات إسرائيلية تمر، وما إن وصلت القوة الرئيسية لعدوها الإسرائيلي بدأ قصف أول وآخر دبابة في الطابور العابر للكتيبة الإسرائيلية بقنابل آر بي جي، واحتدم القتال ليصبح وجها لوجه".

في الليلة ذاتها، انسحبت القوات المصرية إلى موقع آخر بعد تكبيدها القوات الإسرائيلية خسائر فادحة حيث قال العقيد حاتم صابر إنها أبيدت "إبادة كاملة".

تأتي هذه التصريحات العسكرية المصرية عن إنجازات الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 بعد بضعة أيام من سخرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش المصري خلال هذه الحرب واعتباره انتصاراته وهمية.

المصدر: القناة التلفزيونية المصرية "دي آم سي".