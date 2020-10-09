ليبيا تعيد فتح المساجد بعد إغلاقها لنحو 7 أشهر

أعادت السلطات الليبية فتح المساجد اليوم الجمعة بعد إغلاق استمر نحو 7 أشهر، بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت أول صلاة في مختلف المساجد ابتداء من صلاة العصر، وفق إجراءات مشددة تضمن التباعد الجسدي وجلب المصلين سجاداتهم للصلاة، والتوضؤ في منازلهم قبل توجههم إلى المساجد.

وأصدرت حكومة الوفاق الوطني مطلع أكتوبر الجاري قرارا يسمح بإعادة فتح المساجد، شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء "كوفيد-19".

وسجلت ليبيا أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا، مقابل تعافي أكثر من 23 ألفا، فيما زادت الوفيات عن 620 حالة وفق الأرقام الحكومية.

المصدر: "أ ف ب"