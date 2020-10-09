العاهل المغربي يرصد 15 مليار درهم لإنعاش الاقتصاد

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بتخصيص 15 مليار درهم من ميزانية الدولة لصندوق محمد السادس للاستثمار، ضمن خطة لإنعاش الاقتصاد.

وجاء ذلك في كلمة بعثها إلى أعضاء البرلمان اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة.

وقال محمد السادس: "أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام".

وأضاف أن الخطة التي تم وضعها تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

وتابع: " ترتكز خطة إنعاش الاقتصاد على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعونا لإحداثه، وقد قررنا أن نطلق عليه اسم صندوق محمد السادس للاستثمار".

وقال: "نتطلع لأن يقوم الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص".

المصدر: هسبريس