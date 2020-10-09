جورج وسوف.. على أطلال جبال الكفرون: "كله احترق .. هيدا اللي بقي"

نشر الفنان السوري جورج وسوف تسجيلا مصورا يظهر فيه وهو يراقب النيران التي تلتهم جبلا في أعلى قريته الكفرون.

وفي الفيديو الذي نشره وسوف وكتب فوقه: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح .. تلطف يا الله".

الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله pic.twitter.com/8Cj9G0210I — Georges Wassouf (@wassouf) October 9, 2020

ويقول وسوف وهو ينظر إلى النيران التي ما زالت تلتهب: كلو احترق، هيدا اللي بقي في إشارة إلى المساحات التي لم تطلها النيران، وتظهر في الفيديو بيوت قريته وقد اقتربت منها النيران.

وتعد الكفرون وهي من قرى طرطوس من أشهر المناطق السياحية في سوريا.

المصدر: RT